2020-01-19T21:46:30+03:00
Спорт

«Лада» одержала первую победу в групповом этапе Кубка Европейской гандбольной федерации

Тольяттинки в Норвегии одолели «Сторхамар»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В следующем матче Кубка ЕГФ «Лада» снова сыграет с норвежками – на этот раз в Тольятти. Фото: ГК «Лада».В следующем матче Кубка ЕГФ «Лада» снова сыграет с норвежками – на этот раз в Тольятти. Фото: ГК «Лада».
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Тольяттинский женский гандбольный клуб «Лада» одержал первую победу в этом розыгрыше группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). В третьем матче группы D «автозаводчанки» обыграли норвежский клуб «Сторхамар». Встреча проходила на Boligpartner Arena в городе Хамар и завершилась со счетом 33:28 в пользу волжанок.

Напомним, до этого «Лада» уступила в двух матчах группового этапа. Тольяттинки проиграли в Германии «Битигхайму» 29:31, а дома не смогли справиться с датским клубом «Хернинг-Икаст» 20:25.

Следующую игру в рамках Кубка ЕГФ «Лада» проведет 25 января. В Тольятти «автозаводчанки» снова сыграют со «Сторхамаром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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