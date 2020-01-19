«Лада» одержала первую победу в групповом этапе Кубка Европейской гандбольной федерации
Тольяттинский женский гандбольный клуб «Лада» одержал первую победу в этом розыгрыше группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). В третьем матче группы D «автозаводчанки» обыграли норвежский клуб «Сторхамар». Встреча проходила на Boligpartner Arena в городе Хамар и завершилась со счетом 33:28 в пользу волжанок.
Напомним, до этого «Лада» уступила в двух матчах группового этапа. Тольяттинки проиграли в Германии «Битигхайму» 29:31, а дома не смогли справиться с датским клубом «Хернинг-Икаст» 20:25.
Следующую игру в рамках Кубка ЕГФ «Лада» проведет 25 января. В Тольятти «автозаводчанки» снова сыграют со «Сторхамаром».
ИСТОЧНИК KP.RU