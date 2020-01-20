В Самарской области цифровое телевидение ушло на профилактику
В Самарской области в понедельник, 20 января, временно не будет работать телевидение. Это связано с проведением профилактических работ. Об этом сообщает департамент информационных технологий и связи.
- С 3:00 до 6:00 будут недоступны каналы первого мультиплекса: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ, - рассказали в ведомстве.
Вещание двух мультиплексов будет также отключено сегодня в Жигулевске, Большой Глушице и в Сергиевске. Не исключено, что на некоторых каналах плановые работы продлятся до 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU