В Самарской области цифровое телевидение ушло на профилактику

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:28:08+03:00

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В Самарской области в понедельник, 20 января, временно не будет работать телевидение. Это связано с проведением профилактических работ. Об этом сообщает департамент информационных технологий и связи.

- С 3:00 до 6:00 будут недоступны каналы первого мультиплекса: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ, - рассказали в ведомстве.

Вещание двух мультиплексов будет также отключено сегодня в Жигулевске, Большой Глушице и в Сергиевске. Не исключено, что на некоторых каналах плановые работы продлятся до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU