В аэропорту Курумоч за месяц сожгли 720 кг фруктов, орехов и специй

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:46:48+03:00

Все эти продукты были запрещены к ввозу в Россию

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В самарском Россельхознадзоре рассказали о своих находках в аэропорту Курумоч за минувший месяц. В декабре 2019 года они обнаружили у пассажиров сотни килограмм сомнительных продуктов.

- При досмотре ручной клади и багажа у 163 пассажиров, прибывших из республик Таджикистан и Узбекистан, было выявлено 720 кг продуктов, которые запрещены к ввозу в Россию. Среди них: фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, крупы, чай, растения, специи и семяна моркови, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, всю подозрительную продукцию у пассажиров забрали, а потом уничтожили. Ее сожгли в утилизационной печи аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU