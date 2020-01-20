В аэропорту Курумоч за месяц сожгли 720 кг фруктов, орехов и специй
В самарском Россельхознадзоре рассказали о своих находках в аэропорту Курумоч за минувший месяц. В декабре 2019 года они обнаружили у пассажиров сотни килограмм сомнительных продуктов.
- При досмотре ручной клади и багажа у 163 пассажиров, прибывших из республик Таджикистан и Узбекистан, было выявлено 720 кг продуктов, которые запрещены к ввозу в Россию. Среди них: фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, крупы, чай, растения, специи и семяна моркови, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, всю подозрительную продукцию у пассажиров забрали, а потом уничтожили. Ее сожгли в утилизационной печи аэропорта Курумоч.
ИСТОЧНИК KP.RU