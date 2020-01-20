2020-01-20T09:21:06+03:00
Общество

В Самаре узаконили строительство нового «Макдоналдса» возле Центрального автовокзала

Компании выдали разрешение на проведение работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре возобновили строительство нового ресторана "Макдоналдса"В Самаре возобновили строительство нового ресторана "Макдоналдса"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре возобновили строительство «Макдоналдса» в районе Центрального автовокзала. Теперь работы там ведут законно. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Разрешение на строительство «Макдоналдса» получено за подписью первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, - отметил народный избранник.

Напомним, что строительство нового ресторана сети «Макдоналдс» велось с начала осени 2019 года. Местные жители заподозрили, что работы ведутся незаконно, и потребовали разобраться в ситуации. В итоге стройку приостановили. В конце ноября компания, которая занималась возведением объекта, обратилась в администрацию Октябрьского района, чтобы узаконить работы. В итоге соответствующее разрешение ей все-таки выдали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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