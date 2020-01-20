В Самаре узаконили строительство нового «Макдоналдса» возле Центрального автовокзала

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:21:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре возобновили строительство «Макдоналдса» в районе Центрального автовокзала. Теперь работы там ведут законно. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Разрешение на строительство «Макдоналдса» получено за подписью первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, - отметил народный избранник.

Напомним, что строительство нового ресторана сети «Макдоналдс» велось с начала осени 2019 года. Местные жители заподозрили, что работы ведутся незаконно, и потребовали разобраться в ситуации. В итоге стройку приостановили. В конце ноября компания, которая занималась возведением объекта, обратилась в администрацию Октябрьского района, чтобы узаконить работы. В итоге соответствующее разрешение ей все-таки выдали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд

Здание, которое возводят на Московском шоссе, может оказаться очередным «Макдоналдсом» (подробности)

Макдоналдс не сознается, депутат молчит: что незаконно строят около автовокзала в Самаре?

От здания открещиваются и органы власти, и гипотетические владельцы, но сами рабочие уверены, что строят «Макдоналдс» (подробности)

Прокуратура приостановила незаконную стройку около автовокзала в Самаре

Тем временем владельцы участка пытаются узаконить свои действия (подробности)

"Решили выйти из сумрака": в Самаре строители "Макдоналдса" у ЦАВа пытаются узаконить объект

Компания-застройщик обратилась в районную администрацию с просьбой согласовать проведение работ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU