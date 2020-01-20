2020-01-20T09:43:03+03:00
Происшествия

В Тольятти у курьера интернет-магазина нашли более 1 кг мефедрона

Мужчину выдала слабая нервная система [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина должен был оставлять наркотики в тайниках на территории городов РоссииМужчина должен был оставлять наркотики в тайниках на территории городов РоссииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно полицейские задержали в Тольятти мужчину, который возил с собой крупную партию наркотиков. Началось же все с того, что автомобилиста, который передвигался на Ford Focus, остановили на КПП «Рубежное» для проверки документов. В ходе беседы мужчина стал нервничать, поэтому стражи порядка решили его досмотреть.

- В салоне машины были найдены ноутбук, мобильный телефон, 73 свертка, 35 зип-пакета с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что в них находился наркотик — мефедрон массой более 1160 г, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина проживает в Сочи. С лета 2019 года он работал курьером в интернет-магазине. Его поместили под стражу. По версии правоохранителей, наркотики предназначались для последующих закладок по тайникам на территории страны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

В Тольятти у автомобилиста нашли более 1 кг наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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