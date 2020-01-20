В Самаре мужчина продал полицейским два диска с программой и попал под статью

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:57:23+03:00

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В Самаре полицейские задержали компьютерного пирата. Мужчина пытался незаконно продать им программу для проектирования.

- В полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в интернете нашел объявление о продаже программы для проектирования по очень низкой цене. Полицейские провели «проверочную закупку», в ходе которой они приобрели ПО на двух DVD-дисках, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, продавцом оказался 47-летний местный житель, который ранее был судим за тяжкое преступление. Правообладателю был причинен ущерб на сумму более 1,9 млн рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Ему может грозить до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU