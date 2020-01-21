2020-01-21T07:57:59+03:00
Происшествия

Стала известна предварительная причина пожара в "Золотой пагоде" в Самаре

Причиной пожара в "Золотой пагоде" в Самаре могли стать проблемы с вытяжкой на кухне
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Последний этаж пострадал серьезнее всегоПоследний этаж пострадал серьезнее всегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна предварительная причина пожара в ресторане "Золотая пагода" в Самаре, который случился 18 января 2020 года. Здание по адресу ул. Димитрова, 1 загорелось около пяти вечера, вспыхнула кровля. Огонь распространился на 1200 кв.м. На оперативном совещании при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове начальник самарского МЧС назвал предварительные причины пожара.

- Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования: электродвигателя вытяжки из помещения кухни, - сказал Олег Бойко.

Как говорили очевидцы, пожар начался с кухни на последнем этаже. Когда пожарные приехали на место, огонь уже охватил кровлю на площади около 500 кв.м. Последствия пожара оказались ужасными: ресторан пострадал сильнее всего, досталось и соседнему торговому центру Кан-плаза. Правда, его обещают открыть уже в скором времени. Сейчас же арендаторы разбирают свои вещи и жалуются на запах гари.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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