2020-01-21T08:13:56+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» всухую обыграла хоккеистов «Ростова»

Команда из Автограда забила в ворота противника 6 безответных шайб
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 января, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. На льду «Лада-Арены» встретились местная «Лада» и «Ростов». Сильнее в этом матче оказались тольяттинцы. Они забросили в ворота гостей шесть безответных шайб.

Счет был открыт на 22 секунде. Отличился Александр Тимирев. На 19 минуте его успех повторил Денис Шураков, а буквально через минуту ворота «Ростова» поразил Денис Горбунов. На 38 минуте еще одно очко «Ладе» принес Андрей Сигарев. Пятую шайбу в ворота гостей забросил Семен Кизимов, а в концовке матча вновь отличился Андрей Сигарев.

Как сообщает пресс-служба ХК «Лада», следующий матч команда проведет в субботу, 25 января, на выезде. В Санкт-Петербурге тольяттинцам предстоит сразиться с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подожгли и уехали на такси: тольяттинские полицейские поймали парней, которые испортили две легковушки
Тольяттинская «Лада» всухую обыграла хоккеистов «Ростова»
Стала известна предварительная причина пожара в "Золотой пагоде" в Самаре
Теперь горят "Дрова": в Тольятти чуть не случился пожар в ресторане из-за вытяжки
В Сызрани автограф Матери драконов продают за 8000 рублей
Развязку около Тольятти построят уже к октябрю 2020 года
Четыре зала и серебряные экраны: в Сызрани откроется новый кинотеатр
Доплата за миссию: самарские классные руководители обсуждают инициативу президента
Это слишком дорого! В Самаре больше не хотят утеплять фасады и переделывать крыши за счет Фонда капремонта
"Нужно чаще проверять": после пожара в ресторане "Золотая пагода" безопасностью общепита займутся всерьез