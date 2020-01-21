Тольяттинская «Лада» всухую обыграла хоккеистов «Ростова»

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:13:56+03:00

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В понедельник, 20 января, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. На льду «Лада-Арены» встретились местная «Лада» и «Ростов». Сильнее в этом матче оказались тольяттинцы. Они забросили в ворота гостей шесть безответных шайб.

Счет был открыт на 22 секунде. Отличился Александр Тимирев. На 19 минуте его успех повторил Денис Шураков, а буквально через минуту ворота «Ростова» поразил Денис Горбунов. На 38 минуте еще одно очко «Ладе» принес Андрей Сигарев. Пятую шайбу в ворота гостей забросил Семен Кизимов, а в концовке матча вновь отличился Андрей Сигарев.

Как сообщает пресс-служба ХК «Лада», следующий матч команда проведет в субботу, 25 января, на выезде. В Санкт-Петербурге тольяттинцам предстоит сразиться с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU