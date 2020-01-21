2020-01-21T08:35:20+03:00
Происшествия

Подожгли и уехали на такси: тольяттинские полицейские поймали парней, которые испортили две легковушки

Молодые люди приехали в Автоград из соседнего региона и немного «покуролесили»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Парни сожгли иномарку и отечественную легковушкуПарни сожгли иномарку и отечественную легковушкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности пожара, который произошел 23 декабря на улице Коммунистической в Тольятти. В тот день там сгорели иномарка и отечественная легковушка. Как оказалось, вспыхнули машины не случайно — их подожгли.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в момент происшествия там находились трое молодых людей. После того, как иномарка загорелась, они поспешно уехали на такси. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодые люди сознались в поджоге, но зачем они это сделали, пока не ясно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодые люди сознались в поджоге, но зачем они это сделали, пока не ясноФото: ГУ МВД России по Самарской области

Стражи порядка нашли водителя такси и выяснили, что он отвез молодых людей в Комсомольский район. Там парни, которые, как оказалось, приехали из соседней области, на сутки сняли квартиру. Тольяттинские полицейские наведались в соседний регион и задержали подозреваемых в поджоге. Ими оказались ранее судимый за кражу и грабеж 22-летний молодой человек, а также 24-летний и 19-летний молодые люди. Всех их доставили в Тольятти. Парни сознались в содеянном. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Подожгли и уехали на такси: тольяттинские полицейские поймали парней, которые испортили две легковушки
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