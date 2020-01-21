2020-01-21T08:56:01+03:00
Общество

Полуголая девушка устроила горячие танцы на трассе под Сызранью

«Зрителями» необычного представления стали десятки автомобилистов [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девушка разделась и станцевала в снегу на трассеДевушка разделась и станцевала в снегу на трассеФото: Скриншот с видео
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Жители Самарской области продолжают радоваться наступившей «весне» и вовсю оголяться. Так, на днях в Тольятти мужчина разделся и лег на асфальт, а вчера, 20 января, в сети появилось видео с девушкой, которая в полуголом виде устроила горячие танцы на обочине дороги на въезде в Сызрань.

По словам автомобилистов, которые засняли на видео необычное представление, все произошло днем 18 января. Перед тем, как выйти на дорогу, девушка шокировала своим видом посетителей столовой.

- Девушка вышла из столовой и начала плясать прямо на трассе совсем голая. Потом немного оделась, отошла чуть дальше, где есть обочина и снег, - передает КТВ-Луч слова очевидцев.

Насколько известно, выступление девушки продолжалось около часа. Увидели его десятки автомобилистов. Закончилось все тем, что девушку посадили в машину и увезли.

В Сызрани обнаженная девушка устроила горячие танцы на обочине дороги .

ИСТОЧНИК KP.RU

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