Самая востребованная певица современности Ани Лорак выступит с концертом в Самаре

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:07:20+03:00

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30 января в Самаре в «МТЛ Арене» самая востребованная певица современности Дива Ани Лорак представит свою новую, особенную концертную программу «THE BEST».

- Название «THE BEST» говорит само за себя: концерт состоит из лучших хитов и всеми любимых песен, а также премьер из нового альбома артистки, релиз которого состоялся совсем недавно! Голос Ани Лорак способен перевернуть сознание и вернуть веру в себя, а её искренность не оставляет равнодушным никого, ведь ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте. Сочетание качественной музыки, только живого звука, завораживающих хореографических постановок и оригинальных костюмов, мощного голоса и невероятной красоты – всё это ждёт вас на предстоящих шоу, - рассказали организаторы концерта.

Купить билеты можно онлайн. Цены начинаются от 2000 рублей.

Сочетание качественной музыки, только живого звука, завораживающих хореографических постановок и оригинальных костюмов, мощного голоса и невероятной красоты – всё это ждёт вас на предстоящих шоуФото: Предоставлено "КП"

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU