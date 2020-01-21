Самарцы смогут посмотреть продолжение культового фильма «Плохие парни» в формате ScreenX

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:35:04+03:00

ScreenX – первая в мире технология мультипроекции, которая включает пять проекторов и два дополнительных боковых экрана.

Сделать это можно в Мягком кинотеатре в ТК «Гудок»

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В Самаре покажут продолжение культовых фильмов «Плохие парни» 1995 года и «Плохие парни 2» 2003 года «Плохие парни навсегда» в формате ScreenX. Сделают это в Мягком кинотеатре, который находится в ТК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131. Комедийный боевик выходит в прокат 23 января.

- Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. «Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах, - говорится в аннотации к фильму.

ScreenX – первая в мире технология мультипроекции, которая включает пять проекторов и два дополнительных боковых экрана. Они создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. ScreenX в России есть только в двух городах – в Москве и Самаре.

- Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром, - рассказали в Мягком кинотеатре.

Узнать расписание сеансов в ScreenX и купить билеты можно на сайте или в приложении Мягкого кинотеатра.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU