В Самарской области младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:45:05+03:00

Бесплатными обедами будут кормить учеников с 1 по 4 класс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Произойдет это не раньше начала нового учебного года

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В Самарской области учеников младших классов собираются обеспечить бесплатным горячим питанием. Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру науки и образования Виктору Акопьяну проработать этот вопрос в кратчайший срок.

- Мы планируем в феврале принять в бюджет ряд изменений. Если потребуется что-то учесть, мы должны это сделать в первом квартале. Полная готовность с предоставлением горячего питания у нас должна быть с 1 сентября, - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, максимальный срок для того, чтобы оценить стоимость необходимых работ для осуществления задуманного, должен составить не больше двух месяцев. Первый отчет о проделанной работе чиновники должны будут предоставить 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU