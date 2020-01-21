В домах жителей Промышленного района Самары могут немного остыть батареи
Во вторник, 21 января, в некоторых домах Промышленного района Самары может немного понизиться температура. Это связано с работами «Предприятия тепловых сетей».
- Будет проводиться регулировка режима температуры тепловых сетей. В связи с этим с 10:00 до 19:00 будут снижены параметры теплоносителя у ряда жителей, - сообщили в администрации Промышленного района.
Так, батареи могут немного остыть в границах улицы XXII Партсъезда, Александра Матросова, Вольской, Воронежской, Калинина, Ново-Вокзальной, Ново-Вокзального тупика, Свободы, Сердобской, Средне-Садовой, Ставропольской, Тамашевского тупика, проспекта Юных Пионеров и Тихого переулка.
ИСТОЧНИК KP.RU