В домах жителей Промышленного района Самары могут немного остыть батареи

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:02:54+03:00

Температура теплоносителя будет снижена с 10:00 до 19:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во вторник, 21 января, в некоторых домах Промышленного района Самары может немного понизиться температура. Это связано с работами «Предприятия тепловых сетей».

- Будет проводиться регулировка режима температуры тепловых сетей. В связи с этим с 10:00 до 19:00 будут снижены параметры теплоносителя у ряда жителей, - сообщили в администрации Промышленного района.

Так, батареи могут немного остыть в границах улицы XXII Партсъезда, Александра Матросова, Вольской, Воронежской, Калинина, Ново-Вокзальной, Ново-Вокзального тупика, Свободы, Сердобской, Средне-Садовой, Ставропольской, Тамашевского тупика, проспекта Юных Пионеров и Тихого переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU