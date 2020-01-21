Посчитают, сколько нужно школ: в Самаре готовятся реализовывать послание Президента РФ

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:13:01+03:00

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В Самарской области готовятся выполнить все пожелания из Послания президента РФ в 2020 году. План работы обсудили на заседании Совета по нацпроектам. Глава региона с членами кабинета министров обсудили итоги деятельности в 2019 году и наметили основные направления работы в 2020 году. В прошлом году Самарская область была в пятерке лидеров по реализации нацпроектов, с выполнением постулатов послания надеются справиться не хуже.

Первоочередное внимание уделят демографии. В Самарской области более 20 тыс. семей, родивших первого или второго ребенка, претендуют на повышенный маткапитал. А в регионе за первенца получат подарок. Дмитрий Азаров поручил министру образования Виктору Акопьяну обратить особенное внимание на ревизию школ на предмет их готовности обеспечить младшеклассников питанием, а также составить список, сколько школ нужно построить и реконструировать.

- Совершенно точно нам есть над чем работать, сделать выводы из опыта работы 2019 года и из опыта взаимодействия с федеральными министерствами,– обратился к министрам Дмитрий Азаров. – Исполнение целевых показателей остается непреложной задачей.

Также губернатор поручил обязательно советоваться с людьми, принимая все решения.

- Некоторый разрыв, который иногда происходит на любом уровне во взаимопонимании власти и общества, случается из-за того, что у людей нет полной информации. Очень опасно, когда человек, заняв высокую должность, считает, что он автоматически становится самым умным, самым компетентным, и ему советы не нужны. Это совершенно точно приводит к ошибкам и просчетам, - считает губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU