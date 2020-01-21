2020-01-21T10:13:01+03:00
Общество

Посчитают, сколько нужно школ: в Самаре готовятся реализовывать послание Президента РФ

Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета по нацпроектам
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В Самаре готовы выполнять поручения Президента РФВ Самаре готовы выполнять поручения Президента РФ
Изменить размер текста:

В Самарской области готовятся выполнить все пожелания из Послания президента РФ в 2020 году. План работы обсудили на заседании Совета по нацпроектам. Глава региона с членами кабинета министров обсудили итоги деятельности в 2019 году и наметили основные направления работы в 2020 году. В прошлом году Самарская область была в пятерке лидеров по реализации нацпроектов, с выполнением постулатов послания надеются справиться не хуже.

Первоочередное внимание уделят демографии. В Самарской области более 20 тыс. семей, родивших первого или второго ребенка, претендуют на повышенный маткапитал. А в регионе за первенца получат подарок. Дмитрий Азаров поручил министру образования Виктору Акопьяну обратить особенное внимание на ревизию школ на предмет их готовности обеспечить младшеклассников питанием, а также составить список, сколько школ нужно построить и реконструировать.

- Совершенно точно нам есть над чем работать, сделать выводы из опыта работы 2019 года и из опыта взаимодействия с федеральными министерствами,– обратился к министрам Дмитрий Азаров. – Исполнение целевых показателей остается непреложной задачей.

Также губернатор поручил обязательно советоваться с людьми, принимая все решения.

- Некоторый разрыв, который иногда происходит на любом уровне во взаимопонимании власти и общества, случается из-за того, что у людей нет полной информации. Очень опасно, когда человек, заняв высокую должность, считает, что он автоматически становится самым умным, самым компетентным, и ему советы не нужны. Это совершенно точно приводит к ошибкам и просчетам, - считает губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре чиновника наказали рублем за покупку гашиша на рабочем месте
В Самаре приставу дали 5 лет «строгача» за взятку от директора фирмы-должника
В Самарской области устроят масштабное авиашоу с участием пилотажной группы «Беркуты»
В Самаре приостановили движение судов на воздушной подушке по Волге
В Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед
Мини-футбольное «Динамо Самара» подписало двух игроков «Спартака»
В Тольятти женщина на ВАЗе не пропустила «Весту» и устроила ДТП
Бывший глава депстроя Самары пытается выйти по УДО
В Самарской области мужчина едва не расстался со своей «Приорой» из-за долга по налогам
В «Крыльях Советов» заявили, что Соболев сам был инициатором перехода
Посчитают, сколько нужно школ: в Самаре готовятся реализовывать послание Президента РФ
В домах жителей Промышленного района Самары могут немного остыть батареи
«Крылья Советов» просматривают греческого нападающего Стефаноса Атанасиадиса
В Самарской области младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием
Самарцы смогут посмотреть продолжение культового фильма «Плохие парни» в формате ScreenX
В Самарской области продавец бытовой техники обворовал пенсионерку
Самая востребованная певица современности Ани Лорак выступит с концертом в Самаре
Полуголая девушка устроила горячие танцы на трассе под Сызранью
Подожгли и уехали на такси: тольяттинские полицейские поймали парней, которые испортили две легковушки
Тольяттинская «Лада» всухую обыграла хоккеистов «Ростова»
Стала известна предварительная причина пожара в "Золотой пагоде" в Самаре
Теперь горят "Дрова": в Тольятти чуть не случился пожар в ресторане из-за вытяжки
В Сызрани автограф Матери драконов продают за 8000 рублей
Развязку около Тольятти построят уже к октябрю 2020 года
Четыре зала и серебряные экраны: в Сызрани откроется новый кинотеатр
Доплата за миссию: самарские классные руководители обсуждают инициативу президента
Это слишком дорого! В Самаре больше не хотят утеплять фасады и переделывать крыши за счет Фонда капремонта
"Нужно чаще проверять": после пожара в ресторане "Золотая пагода" безопасностью общепита займутся всерьез