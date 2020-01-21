В «Крыльях Советов» заявили, что Соболев сам был инициатором перехода

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:19:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий команды Александр Соболев сам был инициатором перехода в другой клуб. Напомним, нападающий не полетел на сборы в Турцию со всей командой, а присоединился к «Крыльям» позже. Сообщалось, что футболист и его представители ведут переговоры с «Динамо», ЦСКА и клубом из АПЛ.

- Не секрет, что многие клубы - и российские, и зарубежные - проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд - инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» - сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней, - приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, в 19 турах этого сезона Российского премьер-лиги Соболев забил 10 голов и занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2020): кто войдет в состав самарского клуба

Самарцы вышли из отпуска и готовятся к весенней части чемпионата России. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (зима 2020) - текст обновляется (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU