2020-01-21T10:19:43+03:00
Спорт

В «Крыльях Советов» заявили, что Соболев сам был инициатором перехода

В самарской команде планируют сохранить форварда до конца сезона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В 19 турах этого сезона Российского премьер-лиги Соболев забил 10 голов.В 19 турах этого сезона Российского премьер-лиги Соболев забил 10 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий команды Александр Соболев сам был инициатором перехода в другой клуб. Напомним, нападающий не полетел на сборы в Турцию со всей командой, а присоединился к «Крыльям» позже. Сообщалось, что футболист и его представители ведут переговоры с «Динамо», ЦСКА и клубом из АПЛ.

- Не секрет, что многие клубы - и российские, и зарубежные - проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд - инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» - сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней, - приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, в 19 турах этого сезона Российского премьер-лиги Соболев забил 10 голов и занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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