2020-01-21T10:23:14+03:00
Общество

В Самарской области мужчина едва не расстался со своей «Приорой» из-за долга по налогам

Автомобилист задолжал государству 217 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Сергиевском районе приставы напомнили должнику о необходимости вовремя платить налоги. Мужчина задолжал государству 217 тысяч рублей и решил их вернуть только после ареста авто.

- В рамках исполнительного производства приставы выяснили, что мужчина владеет автомобилем «Лада Приора». Они составили акт описи и арестовали машину. Ее изъяли и поместили на спецстоянку, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Когда мужчина узнал, что его авто могут продать, а вырученные деньги потратить на погашение задолженности, то сразу же поспешил оплатить долг. Исполнительное производство в отношении него было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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