2020-01-21T10:44:18+03:00
Общество

Бывший глава депстроя Самары пытается выйти по УДО

Сергей Рубаков отбывает наказание за мошенничество и посредничество во взяточничестве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Защита Сергея Рубакова обратилась в суд с ходатайством об УДОЗащита Сергея Рубакова обратилась в суд с ходатайством об УДОФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бывший глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков, который сейчас отбывает наказание за мошенничество и посредничество во взяточничестве, задумался об условно-досрочном освобождении. Его защита обратилась в суд соответствующим прощением.

- Поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Рубакова. Оно будет рассмотрено во вторник, 21 января, - сообщили в Куйбышевском районном суде.

Отметим, в декабре прошлого года Сергей Рубаков уже обращался к служителям Фемиды. Тогда он хотел, чтобы ему смягчили наказание, однако суд отклонил прошение.

Напомним, Сергея Рубакова задержали в июне 2017 года при получении от директора ГУП «Стройконтроль» Реналя Мязитова 2,5 млн рублей. Эти деньги он должен был передать сотруднику ФСБ, который бы помог Мязитову избежать уголовной ответственности. За несколько месяцев до этого чиновник обманул директора одного из ООО на 5 млн рублей, пообещав помочь в изменении техусловий. Свою вину бывший глава депстроя признал только в посредничестве во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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