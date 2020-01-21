В Тольятти женщина на ВАЗе не пропустила «Весту» и устроила ДТП

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:59:36+03:00

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В понедельник, 20 января, на улице Победы в Тольятти произошло ДТП. Там примерно в 14:40 столкнулись автомобили ВАЗ-21083 и «Лада Веста». По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировала 59-летняя женщина-водитель первой легковушки.

- Автомобилистка при начале движения по улице Победы со стороны улицы Шлютова в направлении улицы Радищева не уступила дорогу «Весте» под управлением 44-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал один человек - женщина-водитель «восьмерки». Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, оба участника аварии находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

"Веста" протаранила машину нарушительницы ПДДФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU