Мини-футбольное «Динамо Самара» подписало двух игроков «Спартака»
Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» подписал контракты с двумя игроками московского «Спартака», который выступает в Высшей лиге (второй в системе дивизионов российского мини-футбола). За волжан будут играть Алексей Белоусов (2001 год рождения) и Владислав Ахуков (1998 год рождения).
Напомним, после 20 сыгранных матчей «Динамо Самара» идет на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги (первый в системе дивизионов российского мини-футбола). В активе волжан 28 очков.
Владислав Ахуков. Фото: МФК "Динамо Самара".
В прошлом сезоне, который был для самарцев дебютным, «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата страны.
ИСТОЧНИК KP.RU