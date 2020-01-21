Мини-футбольное «Динамо Самара» подписало двух игроков «Спартака»

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:23:48+03:00

За волжан будут играть Владислав Ахуков и Алексей Белоусов

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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» подписал контракты с двумя игроками московского «Спартака», который выступает в Высшей лиге (второй в системе дивизионов российского мини-футбола). За волжан будут играть Алексей Белоусов (2001 год рождения) и Владислав Ахуков (1998 год рождения).

Напомним, после 20 сыгранных матчей «Динамо Самара» идет на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги (первый в системе дивизионов российского мини-футбола). В активе волжан 28 очков.

Владислав Ахуков. Фото: МФК "Динамо Самара".

В прошлом сезоне, который был для самарцев дебютным, «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата страны.

ИСТОЧНИК KP.RU