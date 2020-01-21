В Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:23:28+03:00

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В среду, 22 января, в Самарской области может испортиться погода. По предварительному прогнозу Приволжского УГМС, завтра в регион могут нагрянуть мокрый снег и дождь, местами возможен гололед.

Так, в ночь на среду местами в Самарской области возможны сильные осадки в виде мокрого снега и метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха составит 0...-5 °C. На дорогах возможен гололед и местами снежные заносы. Днем ожидаются аналогичные погодные условия. Также возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...+2 °C.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок на личном авто, а также быть внимательнее, соблюдать скорость и дистанцию движения. Пешеходам советуют не стоять возле рекламных конструкций и опор.

ИСТОЧНИК KP.RU