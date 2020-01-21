В Самаре приостановили движение судов на воздушной подушке по Волге

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:37:18+03:00

Из-за теплой погоды суда на воздушной подушке не могут ходить по Волге Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Аномально теплая погода, которая установилась в Самарской области, стала причиной таяния льда на Волге. Из-за этого движение судов на воздушной подушке по реке до села Рождествено временно приостановили.

- Суда не могут сейчас ходить по Волге, потому что забиваются винты. В течение нескольких часов станут известны планы по движению судов, - сообщили во вторник, 21 января, в твиттере представители администрации Волжского района.

По их данным, дорога между Самарой и Рождествено — автозимник — работает. Она находится в хорошем состоянии. Таким образом, Рождествено от большой земли не отрезано.

ИСТОЧНИК KP.RU