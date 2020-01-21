В Самарской области устроят масштабное авиашоу с участием пилотажной группы «Беркуты»

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:05:02+03:00

Авиашоу пройдет в мае 2020 года на аэродроме "Троекуровка" в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Весной 2020 года Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков отметит свой 80-летний юбилей. В честь этого события в Сызрани пройдет масштабное авиационное шоу.

Пока известно, что в празднике примет участие знаменитая пилотажная группа «Беркуты». Ее участники выступают на боевых ударных вертолетах и демонстрируют фигуры высшего пилотажа в полном строю, передает КТВ-Луч.

По предварительной информации, 22 мая в честь юбилея СВВАУЛ пройдет торжественное собрание, а 23 мая — грандиозный наземный и воздушный показ. Шоу пройдет на аэродроме «Троекуровка». Другие участники праздника и подробная программа станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU