2020-01-21T12:05:02+03:00
Общество

В Самарской области устроят масштабное авиашоу с участием пилотажной группы «Беркуты»

Праздник пройдет в честь юбилея СВВАУЛ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авиашоу пройдет в мае 2020 года на аэродроме "Троекуровка" в СызраниАвиашоу пройдет в мае 2020 года на аэродроме "Троекуровка" в СызраниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Весной 2020 года Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков отметит свой 80-летний юбилей. В честь этого события в Сызрани пройдет масштабное авиационное шоу.

Пока известно, что в празднике примет участие знаменитая пилотажная группа «Беркуты». Ее участники выступают на боевых ударных вертолетах и демонстрируют фигуры высшего пилотажа в полном строю, передает КТВ-Луч.

По предварительной информации, 22 мая в честь юбилея СВВАУЛ пройдет торжественное собрание, а 23 мая — грандиозный наземный и воздушный показ. Шоу пройдет на аэродроме «Троекуровка». Другие участники праздника и подробная программа станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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