В Самаре приставу дали 5 лет «строгача» за взятку от директора фирмы-должника

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:25:28+03:00

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В Самаре суд вынес приговор заместителю старшего судебного пристава отдела в Октябрьском районе Роману Казакову. Его обвиняли в получении взятки.

- Установлено, что 4 июля 2019 года пристав получил от директора ООО взятку в 500 тысяч рублей. При этом часть 450 тысяч рублей были муляжом. За эти деньги он обещал прекратить исполнительное производство по взысканию с фирмы долга в 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд признал Романа Казакова виновным в получении взятки и назначил ему 5 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU