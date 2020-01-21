В Самарской области инспекторы ДПС помогли дальнобойщику поменять пробитое колесо

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:13:17+03:00

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В Самарской области полицейские помогли дальнобойщику, который попал в беду на трассе М-5 «Урал». По дороге из Самары в Уфу у его фуры «Мерседес-Бенц» пробило колесо и самостоятельно решить проблему он не смог. Произошло все 15 января в Сергиевском районе.

- 52-летний водитель большегруза позвонил в экстренную службу и ему на помощь отправили сотрудников ГИБДД. Инспекторы ДПС съездили в сервис, приобрели необходимые запчасти,а потом помогли автомобилисту отремонтировать колесо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Дальнобойщик поблагодарил полицейских за помощь, а потом продолжил свой путь. Сами же инспекторы ДПС ничего особенного в своем поступке не видят. Они отметили, что это их работа — помогать попавшим в беду людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755915" frameborder="0"></iframe> В Самарской области полицейские помогли попавшему в беду дальнобойщику.

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ИСТОЧНИК KP.RU