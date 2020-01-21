В Самарской области инспекторы ДПС помогли дальнобойщику поменять пробитое колесо
В Самарской области полицейские помогли дальнобойщику, который попал в беду на трассе М-5 «Урал». По дороге из Самары в Уфу у его фуры «Мерседес-Бенц» пробило колесо и самостоятельно решить проблему он не смог. Произошло все 15 января в Сергиевском районе.
- 52-летний водитель большегруза позвонил в экстренную службу и ему на помощь отправили сотрудников ГИБДД. Инспекторы ДПС съездили в сервис, приобрели необходимые запчасти,а потом помогли автомобилисту отремонтировать колесо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Дальнобойщик поблагодарил полицейских за помощь, а потом продолжил свой путь. Сами же инспекторы ДПС ничего особенного в своем поступке не видят. Они отметили, что это их работа — помогать попавшим в беду людям.
В Самарской области полицейские помогли попавшему в беду дальнобойщику.
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ИСТОЧНИК KP.RU