2020-01-21T13:13:17+03:00
Общество

В Самарской области инспекторы ДПС помогли дальнобойщику поменять пробитое колесо

Полицейские лично съездили в автосервис и купили все необходимые запчасти [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские помогли попавшему в беду водителю фурыПолицейские помогли попавшему в беду водителю фурыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские помогли дальнобойщику, который попал в беду на трассе М-5 «Урал». По дороге из Самары в Уфу у его фуры «Мерседес-Бенц» пробило колесо и самостоятельно решить проблему он не смог. Произошло все 15 января в Сергиевском районе.

- 52-летний водитель большегруза позвонил в экстренную службу и ему на помощь отправили сотрудников ГИБДД. Инспекторы ДПС съездили в сервис, приобрели необходимые запчасти,а потом помогли автомобилисту отремонтировать колесо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Дальнобойщик поблагодарил полицейских за помощь, а потом продолжил свой путь. Сами же инспекторы ДПС ничего особенного в своем поступке не видят. Они отметили, что это их работа — помогать попавшим в беду людям.

В Самарской области полицейские помогли попавшему в беду дальнобойщику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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