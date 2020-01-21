Самарские таможенники задержали оренбуржца с «Лирикой» из Китая
В составе препарата нашли запрещенное сильнодействующее вещество
Фото: Самарская таможня
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Сотрудники Самарской таможни задержали 31-летнего жителя Оренбурга, который получил опасную посылку из Китая. В ней находился препарат «Лирика» весом 151,1 г.
- Экспертиза показала, что препарат содержит в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин», которое запрещено к пересылке в международных почтовых отправлениях, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Никаких документов на препарат мужчина не предоставил. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».
ИСТОЧНИК KP.RU