В Самаре на проспекте Кирова нашли игровой клуб с «однорукими бандитами»

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:10:39+03:00

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В Промышленном районе Самары нашли еще один подпольный игорный клуб. Находился он в нежилом помещении дома № 66 по проспекту Кирова. Посетители играли там с помощью «одноруких бандитов».

- По факту незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны следственным отделом по Промышленному району было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в преступлении. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU