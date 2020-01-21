В Самаре на проспекте Кирова нашли игровой клуб с «однорукими бандитами»
По данному факту следователи возбудили уголовное дело
Фото: СУ СК по Самарской области
Изменить размер текста:
В Промышленном районе Самары нашли еще один подпольный игорный клуб. Находился он в нежилом помещении дома № 66 по проспекту Кирова. Посетители играли там с помощью «одноруких бандитов».
- По факту незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны следственным отделом по Промышленному району было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Сейчас правоохранители продолжают разбираться в преступлении. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU