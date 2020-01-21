2020-01-21T14:32:38+03:00
Происшествия

В Самаре в столкновении трех легковушек на Антонова-Овсеенко/Карбышева пострадал грудной ребенок

Полицейские проводят проверку по факту ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Ока" и иномарка не разъехались на перекрестке"Ока" и иномарка не разъехались на перекресткеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло во вторник, 21 января, в девятом часу утра на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. Там не разъехались три легковушки: «Ока», «Шевроле» и еще одна иномарка.

- После ДТП в больницу обратилась женщина с грудным ребенком, которая находилась в одном из автомобилей. После обследования ребенка госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что именно произошло на перекрестке и кто спровоцировал аварию, пока не ясно. Судя по фото, серая иномарка и «Ока» столкнулись почти лоб в лоб, а вот «Шевроле» влетело в столб. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

"Шевроле" влетело в столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

"Шевроле" влетело в столбФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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