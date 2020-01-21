Инспекторам ДПС — Skoda, участковым — «Гранты»: самарским полицейским передали 65 новых служебных машин

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:00:18+03:00

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Во вторник, 21 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал сотрудникам ГУ МВД по региону ключи от 65 новых служебных машин: 45 автомобилей Skoda для сотрудников ДПС и 20 автомобилей «Лада Гранта» для участковых. Первые приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», а вторые - по соглашению между облправительством и МВД России.

Глава региона передал полицейским ключи от новых служебных машинФото: Twitter.com

- Уверен, что новые автомобили станут настоящими помощниками в работе по обеспечению правопорядка и безопасности жителей Самарской области. Рассчитываю, что наша совместная работа будет способствовать повышению качества жизни людей, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров осмотрел переданные полицейским автомобили. Все машины укомплектованы всем необходимым оборудованием: везде есть специальная аптечка и система видеофиксации, которая позволяет снимать все то, что происходит впереди, позади и внутри авто. Мощность двигателей новых машин составляет 180 лошадиных сил, что позволяет развить скорость до 100 км/ч всего за 7 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU