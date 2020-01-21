Вирус продолжает распространяться: в Самарской области число погибших от АЧС кабанов увеличилось до шести

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:32:32+03:00

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В Самарской области продолжает распространяться африканская чума свиней. Вирус выявили в границах Кошкинского охотничьего хозяйства. Ранее стало известно, что в 87 квартале охотхозяйства были найдены трупы трех кабанов, сейчас же появилась информация о еще трех погибших диких животных.

- Первые случаи смерти диких животных были зафиксированы 16 января. В понедельник, 20 января, в 91 квартале Кошкинского охотхозяйства был найден мертвый кабан. Также в соседнем районе, в 87 квартале были обнаружены тела еще двух кабанов. Все они скончались от вируса африканской чумы свиней, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадора по Самарской области.

Напомним, что ранее в 87 квартале Кошкинского охотничьего хозяйства был введен карантин. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать очаг заболевания и не допустить дальнейшее его распространение.

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ИСТОЧНИК KP.RU