В Новокуйбышевске после тушения пожара в частном доме нашли труп пенсионера

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:33:26+03:00

Из-за чего началось возгорание и по какой причине погиб мужчина, пока не известно

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В Новокуйбышевске вечером в понедельник, 20 января, произошло смертельное ЧП. В поселке Южный на улице Дружбы загорелся дом под номером 25.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 18:17. На место выезжали 6 пожарных и 1 единица техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание потушили до прибытия экстренных служб, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. В сгоревшем доме нашли тело 89-летнего мужчины. Сейчас в причинах пожара и гибели пенсионера разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU