В Самарской области предложили разрешить мусоровозам шуметь по ночам

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:01:16+03:00

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В Самарской области хотят смягчить закон о тишине. Авторы инициативы предлагают изменить временные рамки, когда регоператору можно вывозить мусор, не опасаясь штрафов за шум.

- Законопроект предполагает исключение нормы, согласно которой сбор и вывоз ТКО за пределами 13:00 - 15:00 может расцениваться как нарушение закона о тишине. Временные рамки для вывоза мусора предлагается изменить на 7:00 - 23:00, - сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.

Так, при смягчении закона регоператор сможет шуметь при погрузке мусора с 7 до 23 часов возле многоквартирных домов. За сбор и вывоз отходов в этот промежуток времени не будут наказывать штрафом. Члены комитета по ЖКХ этот законопроект одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU