Протаранил трамвай головой: в Самаре на ул.Ставропольской мужчина столкнулся с грудой металла
Сегодня вечером на ул.Ставропольской произошло ЧП. По сообщениям очевидцев, нетрезвый мужчина головой натолкнулся на трамвай. К счастью, сильно он не пострадал. Инцидент произошел в районе остановки под названием "Школа". Трамвай следовал по маршруту №13.
- Мужчина пришел в себя и покинул опасные трамвайные пути самостоятельно, - сообщают очевидцы.
Водитель трамвая, как говорят свидетели произошедшего, действовал быстро и профессионально: оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.
- В настоящее время движение на этом участке уже восстановлено, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в Кировском трамвайном депо. - Но оформление надлежащих документов пока продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU