Протаранил трамвай головой: в Самаре на ул.Ставропольской мужчина столкнулся с грудой металла

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:34:41+03:00

Фото с места событий появилось в паблике Самара life Фото: Соцсети

Движение трамваев на месте происшествия уже восстановлено

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Сегодня вечером на ул.Ставропольской произошло ЧП. По сообщениям очевидцев, нетрезвый мужчина головой натолкнулся на трамвай. К счастью, сильно он не пострадал. Инцидент произошел в районе остановки под названием "Школа". Трамвай следовал по маршруту №13.

- Мужчина пришел в себя и покинул опасные трамвайные пути самостоятельно, - сообщают очевидцы.

Водитель трамвая, как говорят свидетели произошедшего, действовал быстро и профессионально: оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.

- В настоящее время движение на этом участке уже восстановлено, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в Кировском трамвайном депо. - Но оформление надлежащих документов пока продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU