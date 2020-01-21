2020-01-21T18:46:08+03:00
Общество

Звенит январская вьюга: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Александра БУДАЕВА
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Из-за метели видимость резко снизится, самарцев просят быть аккуратнее на дорогахИз-за метели видимость резко снизится, самарцев просят быть аккуратнее на дорогахФото: Ольга Маковеева
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В ближайшее время Самарскую область накроет сильная метель, которая будет продолжаться всю ночь и даже завтра днем. Снегопад должен утихнуть лишь с четвергу, а до тех пор синоптики советуют быть осторожнее.

На данный момент известно, что сильно не похолодает: температура будет колебаться от небольшого минуса до плюса, поэтому прогнозируется мокрый снег и сильный юго-западный ветер. Местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Видимость на дорогах резко снизится, местами возможно образование снежных заносов.

В ночь со среды на четверг, по прогнозам синоптиков, чуть похолодает, ветер сменит направление на северо-западное, температура воздуха начнет понижаться, а дороги скует гололед. К пятнице температура может опуститься до -8-13 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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