Отвез жену на работу и умер: возле сызранского рынка нашли труп в припаркованной машине

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:03:01+03:00

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Сегодня в Сызрани произошло ЧП: работники местного "Русского рынка" обратили внимание на автомобиль Ford, который был припаркован возле торговых рядов. Машина стояла долго, но оттуда никто не выходил. При этом на водительском месте сидел мужчина.

На всякий случай люди позвонили в "Скорую помощь", но, как пишет портал "Маленькая Сызрань", приехавшие медики констатировали смерть водителя.

Тело передали силовикам, и к вечеру личность погибшего была установлена. По данным "КТВ-Луч", местный житель к 8 часам утра отвез свою жену на работу, на обратном пути почувствовал себя плохо, припарковался. Что стало причиной его гибели, теперь предстоит установить экспертам. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле нет.

ИСТОЧНИК KP.RU