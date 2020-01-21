В Тольятти спасли рыбака с больным сердцем

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:43:11+03:00

Мужчина не смог сам добраться до берега

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Сегодня тольяттинские спасатели смогли вовремя добраться до рыбака, у которого, возможно, произошел инфаркт.

- Буквально в паре километров от берега он почувствовал боли в сердце, понял, что самостоятельно выбраться не сможет и позвонил на 112, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" руководитель Центра Гражданской Защиты Тольятти Андрей Дербенев. - Со станции спасения за ним отправили снегоход.

60-летнего мужчину удалось обнаружить вовремя. Его доставили на берег, где уже стоял реанимобиль. По предварительным данным, у рыбака произошел инфаркт, сейчас он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU