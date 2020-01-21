Поблажек не будет: жильцов самарских новостроек заставят вкладываться в капремонт

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:44:54+03:00

Жильцам новостроек теперь будет приходить больше кватанций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже через год после того, как дом включат в программу капитального ремонта, собственникам квартир начнут присылать квитанции

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В Самарской области утверждены поправки в региональный закон о капитальном ремонт многоквартирных домов.

Ранее жильцы новостроек после того, как их дом включали в программу получали "амнистию" на 5 лет.. Теперь этот срок сократили до одного года.

Соответствующие поправки в региональный закон одобрили сначала депутаты Самарской губернской думы, а недавно - и глава региона Дмитрий Азаров.

На данный момент жители домов высотой в 5 и менее этажей платят по 6,28 рубля за квадратный метр квартиры, а обитатели многоэтажек - по 7,22 рубля. Планируется ли в ближайшее время повышение этих тарифов, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU