Поблажек не будет: жильцов самарских новостроек заставят вкладываться в капремонт
В Самарской области утверждены поправки в региональный закон о капитальном ремонт многоквартирных домов.
Ранее жильцы новостроек после того, как их дом включали в программу получали "амнистию" на 5 лет.. Теперь этот срок сократили до одного года.
Соответствующие поправки в региональный закон одобрили сначала депутаты Самарской губернской думы, а недавно - и глава региона Дмитрий Азаров.
На данный момент жители домов высотой в 5 и менее этажей платят по 6,28 рубля за квадратный метр квартиры, а обитатели многоэтажек - по 7,22 рубля. Планируется ли в ближайшее время повышение этих тарифов, пока не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU