Это собаки или волки? Под Тольятти нашли растерзанных животных

21 Янв. 2020 2020-01-21T21:05:20+03:00

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Сегодня жители Тольятти вовсю обсуждают страшное событие, произошедшее с мини-зоопарком, который содержался на базе отдыха недалеко от села Ташла. В интернет попали фото истерзанных животных - по словам автора снимков, дикие собаки истерзали двух страусов и оленя, которые жили в этом месте.

С одной стороны, тольяттинцы усомнились: собаки бы громко лаяли, на шум наверняка должна была выйти охрана. С другой стороны, местные жители припомнили, как стая собак несколько лет назад убила с десяток свиней - причем это была расправа ради расправы, а не для пропитания.

Однако зоозащитники сомневаются, что собаки могли справиться с огромным лосем, пусть даже дикие и в составе озлобленной и голодной стаи. Такое под силу разве что волкам, но в этих краях их уже давненько не видывали.

Пользователи соцсетей высказали еще одну интересную идею: ЧП произошло после того, как в России вступил в силу закон, который запретил контактные зоопарки в торговых центрах, а еще обязал зоопарки, дельфинарии, океанариумы и прочие бизнес-проекты, в которых используют животных, получать соответствующую лицензию. Быть может, в данном случае кто-то просто решил не "заморачиваться" ради двух птиц и оленя?

Как было дело на самом деле, пока не ясно, официальных комментариев от надзорных ведомств пока не поступало. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU