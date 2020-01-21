Щенок шарпея, которого взяли под опеку тольяттинские футболисты, обрел семью

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:41:18+03:00

В январе его забрали к себе новые хозяева, которые сразу окружили малышка заботой

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Как можно было бросить щенка шарпея, руководство приюта "Добрый дом" с уверенностью не может сказать до сих пор. Однако факт остается фактом. В конце декабря малыш оказался никому не нужен.

Когда в приют привезли корм и расходные материалы игроки тольяттинской футбольной команды "Акрон", то сразу заприметили симпатичного щенка. Так как имени у него еще не было, его назвали в честь команды, и спортсмены взяли над ним шефство.

А буквально через пару недель руководство приюта сообщило: Акрон уехал домой!

- После нашей предыдущей питомицы Жули мы никого не хотели брать, но потом решились на щенка из собачьего "детдома", - рассказала корреспондентам "КП-Самара" новая владелица щенка. - Мы с мужем подумали, и решили: пусть хоть одно из брошенных животных найдет семью. Этот щенок показался нам самым милым.

Фото: ФК "Акрон"

Недавно семья прислала руководство приюта так называемый "фотопривет": на снимках изрядно подросший щенок гуляет, ластится к новым владельцам и лежит среди своих новых игрушек, показывая всем своим видом: жизнь удалась.

Однако не всем питомцам приюта так повезло. Поддержать и улучшить работу "Доброго Дома" можно, забрав себе питомца и освободив таким образом место для следующего несчастного животного. Также приюту можно.помочь материально:

- переводом на карту Сбербанка 5469 5400 2952 4038, получатель Стелла Валериевна (привязана к номеру Мегафона 8 950 88 444 20)

- положив деньги на номер Мегафона 8 950 88 444 20

- переводом через сервис Яндекс-Деньги, номер кошелька 410013899486114, ссылка тут.

ИСТОЧНИК KP.RU