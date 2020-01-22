2020-01-22T08:23:17+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина на снегоходе застрелил косулю и зайца

Браконьера задержали прямо на месте преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина убил двух животных и пытался увезти их на снегоходеМужчина убил двух животных и пытался увезти их на снегоходеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Ставропольском районе полицейские задержали очередного браконьера. Мужчина, передвигаясь на снегоходе, застрелил косулю и зайца.

- В дежурную часть поступило сообщение, что в поле между селом Пискалы и селом Ташла на территории охотхозяйства неизвестный мужчина незаконно убил двух животных. Его заметили егери, которые патрулировали местность. Они удерживали мужчину до прибытия полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленником оказался безработный и ранее не судимый 33-летний житель Ташлы. Мужчина сознался в содеянном и заявил, что возместит причиненный ущерб в 41 тысячу рублей. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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