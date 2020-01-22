В Самарской области мужчина на снегоходе застрелил косулю и зайца
В Ставропольском районе полицейские задержали очередного браконьера. Мужчина, передвигаясь на снегоходе, застрелил косулю и зайца.
- В дежурную часть поступило сообщение, что в поле между селом Пискалы и селом Ташла на территории охотхозяйства неизвестный мужчина незаконно убил двух животных. Его заметили егери, которые патрулировали местность. Они удерживали мужчину до прибытия полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленником оказался безработный и ранее не судимый 33-летний житель Ташлы. Мужчина сознался в содеянном и заявил, что возместит причиненный ущерб в 41 тысячу рублей. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».
ИСТОЧНИК KP.RU