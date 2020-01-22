Полицейские задержали парня, который угнал в Кинеле «десятку» с ребенком

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:40:54+03:00

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В Самарской области полицейские поймали парня, который утром 20 января угнал машину с 4-летним ребенком. На его поиски ушло около двух дней. Задержали молодого человека вечером во вторник, 21 января, в Волжском районе.

- Задержан подозреваемый в угоне автомобиля ВАЗ-2110, который был совершен в Кинеле. Это молодой человек 1996 года рождения. Его поймали недалеко от места проживания, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

В среду, 22 января, молодому человеку будут избирать меру пресечения. В полиции сейчас проводят проверку по факту кражи авто, разбирательством с похищением ребенка должен заняться следственный комитет.

Напомним, ЧП произошло утром в понедельник, 20 января. Мать 4-летнего мальчика оставила его одного в машине, а сама повела старшего сына в школу. Когда она вернулась, ни автомобиля, ни малыша на месте не оказалось. Женщина сразу же заявила о случившемся в полицию. Вскоре стало известно, что угонщик высадил ребенка возле одного из придорожных магазинов. Никакого вреда он ему не причинил.

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ИСТОЧНИК KP.RU