В Тольятти сотрудник лесничества за взятку разрешил срубить около 150 елок
В Тольятти следователи возбудили два уголовных дела в отношении 53-летнего начальника участка ГБУ Самарской области «Самара лес». Сотрудника лесничества заподозрили в получении взяток за елки.
- Полицейские установили, что мужчина получил незаконное вознаграждение от двух безработных жителей региона в 270 тысяч рублей. За эти деньги он обещал дать разрешение на незаконную вырубку около 150 елок и их реализацию на территории Ставропольского лесничества, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Уголовные дела в отношении сотрудника лесничества в СУ СК по Самарской области возбудили по статье «Получение взятки». Сейчас правоохранители продолжают расследование. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU