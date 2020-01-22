В Тольятти сотрудник лесничества за взятку разрешил срубить около 150 елок

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:00:31+03:00

Лесничий обещал дать разрешение на вырубку елок за 270 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти следователи возбудили два уголовных дела в отношении 53-летнего начальника участка ГБУ Самарской области «Самара лес». Сотрудника лесничества заподозрили в получении взяток за елки.

- Полицейские установили, что мужчина получил незаконное вознаграждение от двух безработных жителей региона в 270 тысяч рублей. За эти деньги он обещал дать разрешение на незаконную вырубку около 150 елок и их реализацию на территории Ставропольского лесничества, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Уголовные дела в отношении сотрудника лесничества в СУ СК по Самарской области возбудили по статье «Получение взятки». Сейчас правоохранители продолжают расследование. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU