Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного ветра и метели

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:20:43+03:00

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В Самарской области в среду, 22 января, объявили желтый уровень погодной опасности. Экстренное предупреждение МЧС разослало из-за метели и сильного ветра.

- 22 января в Самарской области ожидается метель при видимости 500-1000 м. Во второй половине дня ветер местами по региону усилится до 15-18 м/с. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами снежные заносы, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области советует жителям по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять вблизи стен домов, деревьев, рекламных щитов, ЛЭП и остановок общественного транспорта. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев, а если непогода застанет за рулем, то быть внимательнее и не совершать резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU