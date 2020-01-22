«Крылья Советов» разгромили юрмалинский «Спартак» 4:1

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:34:10+03:00

Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В составе самарцев голы забили Деян Радоньич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков

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«Крылья Советов» одержали крупную победу в первом контрольном матче на сборе в турецком Белеке. Во вторник, 21 января, самарская команда обыграла юрмалинский «Спартак» 4:1. Голами в составе «КС» отметились Деян Радоньич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков.

- Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Следующий контрольный матч «Крылья» проведут 25 января. Соперник – чешский клуб «Богемианс Прага 1905».

ИСТОЧНИК KP.RU