«Крылья Советов» разгромили юрмалинский «Спартак» 4:1
В составе самарцев голы забили Деян Радоньич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков
Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» одержали крупную победу в первом контрольном матче на сборе в турецком Белеке. Во вторник, 21 января, самарская команда обыграла юрмалинский «Спартак» 4:1. Голами в составе «КС» отметились Деян Радоньич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков.
- Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.
Следующий контрольный матч «Крылья» проведут 25 января. Соперник – чешский клуб «Богемианс Прага 1905».
ИСТОЧНИК KP.RU