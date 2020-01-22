2020-01-22T09:34:10+03:00
Спорт

«Крылья Советов» разгромили юрмалинский «Спартак» 4:1

В составе самарцев голы забили Деян Радоньич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя.Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» одержали крупную победу в первом контрольном матче на сборе в турецком Белеке. Во вторник, 21 января, самарская команда обыграла юрмалинский «Спартак» 4:1. Голами в составе «КС» отметились Деян Радоньич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков.

- Самый красивый из голов на счету Молчанова – нападающий молодежного состава «КС» отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Следующий контрольный матч «Крылья» проведут 25 января. Соперник – чешский клуб «Богемианс Прага 1905».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области слишком настойчивых коллекторов наказали на 2 млн рублей
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил пенсионерку и уехал
Жители Самарской области смогут сдать пластиковые крышки и помочь 3-летнему мальчику услышать маму
В Самаре на улице Осипенко женщина угодила под колеса Kia Rio
Повредил руку: в Самаре отменили январские концерты пианиста Николая Луганского
В Самаре и Тольятти не хватает учителей начальных классов
В Сызрани молодой водитель на «Калине» влетел в дерево и перевернулся
«Крылья Советов» разгромили юрмалинский «Спартак» 4:1
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного ветра и метели
В Тольятти сотрудник лесничества за взятку разрешил срубить около 150 елок
Полицейские задержали парня, который угнал в Кинеле «десятку» с ребенком
В Самарской области мужчина на снегоходе застрелил косулю и зайца
Щенок шарпея, которого взяли под опеку тольяттинские футболисты, обрел семью
Выскочила прямо под колеса: в центре Самары насмерть сбили женщину-пешехода
Это собаки или волки? Под Тольятти нашли растерзанных животных
Поблажек не будет: жильцов самарских новостроек заставят вкладываться в капремонт
В Тольятти спасли рыбака с больным сердцем
Житель Новокуйбышевска украл у российского кинематографа 5 млн рублей
Спасли только ребенка: при пожаре в тольяттинской квартире погибла целая семья
Отвез жену на работу и умер: возле сызранского рынка нашли труп в припаркованной машине
Звенит январская вьюга: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
Протаранил трамвай головой: в Самаре на ул.Ставропольской мужчина столкнулся с грудой металла