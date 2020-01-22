2020-01-22T09:36:39+03:00
Происшествия

В Сызрани молодой водитель на «Калине» влетел в дерево и перевернулся

От госпитализации парень отказался
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек не справился с управлением во время снегопадаМолодой человек не справился с управлением во время снегопадаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером во вторник, 21 января, на улице 1-ая Линия в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там примерно в 22:25 перевернулась на крышу «Лада Калина».

- За рулем отечественного автомобиля находился 19-летний молодой человек, чей стаж вождения составляет 1 год. Он, двигаясь в условиях снегопада, не выбрал безопасную скорость и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

На место выезжали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Врач осмотрел водителя, после чего тот от госпитализации отказался. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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