2020-01-22T10:05:21+03:00
Общество

В Самаре и Тольятти не хватает учителей начальных классов

Депутаты обсудили пути решения этой проблемы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе также требуются учителя русского языка и математикиВ регионе также требуются учителя русского языка и математикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области не хватает учителей начальных классов. Только в Самаре 297 педагогов совмещают работу в двух классах. Об этом во вторник, 21 января, на заседании профильного комитета губдумы сообщил председатель гордумы Алексей Дегтев.

- Ситуация с нехваткой кадров в школах сложилась не только в Самаре, но и в Тольятти. В этих городах требуются учителя русского языка и математики, - отмечают депутаты.

В качестве решения проблемы они предложили увеличить целевой прием студентов на педагогические специальности. Также депутаты губдумы выступили с инициативой выделять гранты на допместа из бюджета области. Предполагается, что на обучение одного педагога в год потребуется около 120 тысяч рублей. Однако эти варианты пока под вопросом, поскольку в 2019 году в регионе был отмечен недобор на целевые места. По мнению депутатов, всему виной — малая привлекательность целевых мест.

- Комитет изучит проблематику со всех сторон с привлечением широкого круга общественности и намерен найти варианты обеспечения школ нашего региона педагогами, - отметила председатель комитета губдумы по образованию и науке Татьяна Бодрова.

Также депутаты предложили усилить работу со старшеклассниками. Вопрос еще раз обсудят на круглом столе в губдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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