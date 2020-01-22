Повредил руку: в Самаре отменили январские концерты пианиста Николая Луганского

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:20:38+03:00

Музыкант выступит перед самарцами, но немного позднее

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Жителям Самары и области, которые на этой неделе собирались на концерты пианиста Николая Луганского, придется скорректировать свои планы. Выступления музыканта перенесли.

- Пианист Николай Луганский получил травму руки, в связи с чем концерты, запланированные на 23 и 24 января, будут перенесены на февраль. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе самарской филармонии.

Точные даты концертов пока не известны. Их объявят в ближайшее время. Телефоны для справок: 7 846 207-07-16, 7 846 207-07-14, 7 846 207-07-15.

ИСТОЧНИК KP.RU