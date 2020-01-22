В самарской квартире женщину ударили ножом в шею, она скончалась

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:30:36+03:00

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В обстоятельствах жестокого убийства разбираются самарские следователи. Трагедия произошла вечером в понедельник, 20 января, в Октябрьском районе города.

- В квартире дома на 4-м проезде 35-летний мужчина ударил ножом в шею свою сожительницу-ровесницу. Женщина скончалась, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.

Оба участника конфликта проживали по указанному адресу. Подозреваемый во время задержания был пьян. Раньше злоумышленник уже был судим за кражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU