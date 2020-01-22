В Самаре толпа парней по наводке девушки избили и ограбили ее слепого знакомого

22 Янв. 2020 2020-01-22T22:23:41+03:00

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В Самаре пять местных жителей предстанут перед судом за ограбление. Жертвой обвиняемых, по версии следствия, стал инвалид по зрению.

- По версии следствия, осенью прошлого года 24-летняя девушка в ходе совместного распития спиртных напитков предложила четверым молодым людям похитить имущество ее знакомого и поделить прибыль. Те ответили согласием, - сообщили в прокуратуре Кировского района, которая утвердила обвинительное заключение по делу.

Девушка встретилась с потерпевшим, а ее сообщники следили за ними во время прогулки, чтобы выбрать удобный момент для нападения. У одного из домов злодеи набросились на инвалида, повалили его и начали избивать. После этого у пострадавшего забрали телефон, стоимостью 8 тысяч рублей.

С мобильным скрылись двое налетчиков, остальных задержали полицейские. Беглецов вскоре тоже нашли. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Разбираться с преступлением будут в Кировском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU