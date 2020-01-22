В Самаре толпа парней по наводке девушки избили и ограбили ее слепого знакомого
В Самаре пять местных жителей предстанут перед судом за ограбление. Жертвой обвиняемых, по версии следствия, стал инвалид по зрению.
- По версии следствия, осенью прошлого года 24-летняя девушка в ходе совместного распития спиртных напитков предложила четверым молодым людям похитить имущество ее знакомого и поделить прибыль. Те ответили согласием, - сообщили в прокуратуре Кировского района, которая утвердила обвинительное заключение по делу.
Девушка встретилась с потерпевшим, а ее сообщники следили за ними во время прогулки, чтобы выбрать удобный момент для нападения. У одного из домов злодеи набросились на инвалида, повалили его и начали избивать. После этого у пострадавшего забрали телефон, стоимостью 8 тысяч рублей.
С мобильным скрылись двое налетчиков, остальных задержали полицейские. Беглецов вскоре тоже нашли. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Разбираться с преступлением будут в Кировском районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU