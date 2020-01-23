На трассе под Тольятти лоб в лоб столкнулись две «Гранты»: одного водителя зажало в салоне

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:43:09+03:00

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Полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло утром в среду, 22 января, на 26 км 700 м трассы «Тольятти — Ташелка» в Ставропольском районе. Примерно в 8:55 там в районе села Нижнее Санчелеево лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Лада Гранта».

- За рулем одной из легковушек находилась 58-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны села Ташелка в условиях снегопада, не справилась с управлением и допустила занос своего авто. После этого автомобилистка выехала на встречную полосу и столкнулась с другой «Грантой» под управлением 57-летнего водителя, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали оба водителя. Одного из них зажало в салоне авто. Чтобы достать пострадавшего из машины, понадобилась помощь спасателей. Как сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области, на место выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда Тольятти. Они использовали гидроинструмент, чтобы деблокировать водителя. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, а женщине назначили амбулаторное лечение.

Аварию спровоцировала женщина-водитель

ИСТОЧНИК KP.RU